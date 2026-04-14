Visite balade, Le jardin vu du Pont, Saint-Sauvant

Visite balade 6 et 7 juin Le jardin vu du Pont Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Déambulez librement dans le jardin, guidés par le parfum des roses et échange avec la propriétaire jardinière.

Le jardin vu du Pont 13 grande rue du Pont, 17610 Saint-Sauvant, Charente-Maritime Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 81 36 90 33 Niché au creux d’un village de caractère, ce petit jardin floral, que longe et anime un cours d’eau, se découvre en parcourant un dédale d’allées et de passages parfois étroits et secrets. Des espaces engazonnés plus vastes, propices à une halte, offrent des vues sur le ruisseau ou sur le clocher de l’église. Partout règne un savoureux mélange de vivaces, d’arbustes et de rosiers, dont certains partent à l’assaut des arches et des portiques qu’ils colonisent joyeusement. Les plantes, savamment choisies pour la couleur de leurs feuillages ou pour leurs floraisons éclatantes, composent de nombreuses mises en scène délicates et parfumées.

À proximité, une deuxième parcelle, doublant presque la superficie du jardin, accueille les butineurs et la faune sauvage. Une nouvelle collection de dahlias y borde deux petits jardins de fleurs et de roses, destinées à la composition des bouquets de la maison.

800 m² Jardin difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Déambulez librement dans le jardin, guidés par le parfum des roses et échange avec la propriétaire jardinière.

©Martine Ravon