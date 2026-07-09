Déambulation de lectures théâtralisées
dimanche 6 septembre 2026
Informations pratiques
PARCOURS 1 :
10h – Musée des Arts et Métiers
10h30 – Départ du MuAM avec Sylvia la conférencière jusqu’au Musée Cognacq-Jay
11h30 – Musée Cognacq-Jay
12h – départ de Cognacq-Jay avec Sylvia la
conférencière jusqu’au Musée de la Chasse
12h30 – Musée de la Chasse et de la Nature
14h30 – Maison de Victor Hugo
15h30 – Musée Carnavalet – Histoire de Paris
16h30 – Mémorial des martyrs de la Déportation
PARCOURS 2 :
10h30 – Maison de Victor Hugo
11h30 – Musée Carnavalet – Histoire de Paris
12h30 – MAIF Social Club
14h30 – Musée des Arts et Métiers
15h – départ du MuAM avec Sylvia la conférencière jusqu’au Musée Cognacq-Jay
16h – Musée Cognacq-Jay
16h30 – départ de Cognacq-Jay avec Sylvia la
conférencière jusqu’au Musée de la Chasse
17h – Musée de la Chasse et de la Nature
À l’occasion des Traversées du Marais, le Jeune Théâtre National propose une série de lectures dans plusieurs institutions du quartier.
Sous la direction de Carole Thibaut, les jeunes artistes du JTN investissent ces espaces le temps d’une lecture conçue en dialogue avec chaque lieu. Le public est libre d’assister à une lecture ou de suivre l’un des parcours proposés au fil de la journée, laissant les textes révéler autrement les lieux qui les accueillent.
Le dimanche 06 septembre 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/deambulation-lectures