Déambulation de lectures théâtralisées

Informations pratiques

PARCOURS 1 :

10h – Musée des Arts et Métiers

10h30 – Départ du MuAM avec Sylvia la conférencière jusqu’au Musée Cognacq-Jay

11h30 – Musée Cognacq-Jay

12h – départ de Cognacq-Jay avec Sylvia la

conférencière jusqu’au Musée de la Chasse

12h30 – Musée de la Chasse et de la Nature

14h30 – Maison de Victor Hugo

15h30 – Musée Carnavalet – Histoire de Paris

16h30 – Mémorial des martyrs de la Déportation

PARCOURS 2 :

10h30 – Maison de Victor Hugo

11h30 – Musée Carnavalet – Histoire de Paris

12h30 – MAIF Social Club

14h30 – Musée des Arts et Métiers

15h – départ du MuAM avec Sylvia la conférencière jusqu’au Musée Cognacq-Jay

16h – Musée Cognacq-Jay

16h30 – départ de Cognacq-Jay avec Sylvia la

conférencière jusqu’au Musée de la Chasse

17h – Musée de la Chasse et de la Nature

À l’occasion des Traversées du Marais, le Jeune Théâtre National propose une série de lectures dans plusieurs institutions du quartier.

Sous la direction de Carole Thibaut, les jeunes artistes du JTN investissent ces espaces le temps d’une lecture conçue en dialogue avec chaque lieu. Le public est libre d’assister à une lecture ou de suivre l’un des parcours proposés au fil de la journée, laissant les textes révéler autrement les lieux qui les accueillent.

Le dimanche 06 septembre 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00



https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/deambulation-lectures



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