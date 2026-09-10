Déambulation en nature, en conte et en musique avec la Compagnie Les Becs Verseurs, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Déambulation en nature, en conte et en musique avec la Compagnie Les Becs Verseurs Mercredi 16 septembre, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Cette rentrée, on mixe musique, conte et nature pour partir à l’aventure avec Ivonig, comédien et conteur et Talie, musicienne, à la découverte des histoires merveilleuses au pied des arbres remarquables du quartier.

Rendez-vous devant le Triangle, Cité de la Danse.

Tout public.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Balade, conte, musique et découvertes spectacle

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