Déambulation en nature, en conte et en musique avec la Compagnie Les Becs Verseurs, Bibliothèque Triangle, Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Déambulation en nature, en conte et en musique avec la Compagnie Les Becs Verseurs Mercredi 16 septembre, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Cette rentrée, on mixe musique, conte et nature pour partir à l’aventure avec Ivonig, comédien et conteur et Talie, musicienne, à la découverte des histoires merveilleuses au pied des arbres remarquables du quartier.
Rendez-vous devant le Triangle, Cité de la Danse.
Tout public.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Balade, conte, musique et découvertes spectacle
Aflo Images
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