Déambulation et animation dans les Jardins du Château de Tanay, Château de Tanay, Saint-Didier-de-Formans

Informations pratiques

Déambulation et animation dans les Jardins du Château de Tanay Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Tanay Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Déambulez dans les jardins du château de Tanay et découvrez ce lieu d’exception ainsi que la richesse de ses différentes essences végétales.

Tout au long de la journée, l’association Histoires de Duels ponctuera la visite de démonstrations d’escrime artistique. Spécialisée dans l’escrime de spectacle, la troupe met en scène des combats de cape et d’épée inspirés des univers historiques et fantastiques. Les bretteurs exécuteront des duels et des cascades avec différentes armes, telles que rapières, dagues et bâtons, pour le plaisir des petits et des grands.

commune de Saint-Didier-de-Formans et la propriétaire du château de Tanay

Château de Tanay 01600 Saint-Didier-de-Formans Saint-Didier-de-Formans 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 36 32 http://www.chateau-tanay.com Construite du XIe au XXe siècle, ancienne place forte au cœur d’un parc de 5 hectares, avec bief le traversant et jardin à la française. Château restauré, visite de salles de réception au 1er étage. Annexe du château transformée en chambres d’hôtes et gîtes.

Déambulez dans les jardins du château de Tanay et découvrez ce lieu d’exception ainsi que la richesse de ses différentes essences végétales.

©mairie de Saint-Didier-de-Formans