Bréhémont

Déambulation Gourmande autour des poissons de Loire

Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:30:00

fin : 2026-05-29 14:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le vendredi 29 mai à 10h30 venez découvrir les méthodes de pêches des poissons de Loire avec Romain Gadais et ses équipes des Pêcheries Ligériennes à Bréhémont.

Puis, profitez ensuite d’une parenthèse gourmande autour des poissons de Loire avec le Chef du restaurant La Cabane à Matelot .

Le vendredi 29 mai à 10h30 venez découvrir les méthodes de pêches des poissons de Loire avec Romain Gadais et ses équipes des Pêcheries Ligériennes à Bréhémont.

Puis, profitez ensuite d’une parenthèse gourmande autour des poissons de Loire avec le Chef du restaurant La Cabane à Matelot .

Clôture des réservations le 24 mai 2026. 60 .

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20 terredegastronomie@gmail.com

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English :

On Friday May 29 at 10:30 am, come and discover how to fish the Loire with Romain Gadais and his team from Pêcheries Ligériennes in Bréhémont.

Then enjoy a gourmet interlude around Loire fish with the chef of the restaurant La Cabane à Matelot .

L’événement Déambulation Gourmande autour des poissons de Loire Bréhémont a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme