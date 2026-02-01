Déambulation Les Géantes d’Amiens

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le samedi 21 février, Amiens accueillera la Parade des Girafes, un déambulation poétique de la Compagnie OFF mettant en scène sept girafes rouges géantes, accompagnées de personnages et d’une diva lyrique.

Cette déambulation artistique de 2 km, mêlant théâtre visuel, musique et marionnettes monumentales, reliera la cathédrale au Zoo d’Amiens Métropole de 14h30 à 16h.

Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com

English :

On Saturday February 21, Amiens welcomes the Parade des Girafes, a poetic stroll by Compagnie OFF featuring seven giant red giraffes, accompanied by characters and a lyrical diva.

This 2 km-long artistic promenade, combining visual theater, music and monumental puppets, will link the cathedral to the Amiens Métropole Zoo from 2.30pm to 4pm.

L’événement Déambulation Les Géantes d’Amiens Amiens a été mis à jour le 2026-02-06 par OT D’AMIENS