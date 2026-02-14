Déambulation marionnettique, Échoppe seniors Magendie, Bordeaux
Déambulation marionnettique, Échoppe seniors Magendie, Bordeaux vendredi 6 mars 2026.
Entrée libre, évènement ouvert au public extérieur
Début : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00
Fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00
La marionnette Louisa va faire irruption dans votre réalité, serez-vous prêt à l’accueillir ?
Avec Julie Fache, autrice et marionnettiste de la Cie J’ai vu Louisa, en partenariat avec le CCAS de Bordeaux.
> voir le programme de la Fabrique du citoyen
Échoppe seniors Magendie 45 rue Magendie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cie-jaivulouisa.jimdosite.com/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}]
Par la Cie J’ai vu Louisa FABC11 santé mentale
Cie J’ai vu Louisa