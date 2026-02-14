Déambulation marionnettique, Échoppe seniors Magendie, Bordeaux

Déambulation marionnettique Vendredi 6 mars, 17h00 Échoppe seniors Magendie Gironde

Entrée libre, évènement ouvert au public extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00

La marionnette Louisa va faire irruption dans votre réalité, serez-vous prêt à l’accueillir ?

Avec Julie Fache, autrice et marionnettiste de la Cie J’ai vu Louisa, en partenariat avec le CCAS de Bordeaux.

> voir le programme de la Fabrique du citoyen

Échoppe seniors Magendie 45 rue Magendie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cie-jaivulouisa.jimdosite.com/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}]

Par la Cie J’ai vu Louisa FABC11 santé mentale

Cie J’ai vu Louisa