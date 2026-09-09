Déambulation Photographique et Musicale Déjantée, Place du Fournil, Menotey

Informations pratiques

Déambulation Photographique et Musicale Déjantée Samedi 19 septembre, 17h00 Place du Fournil Jura

50 à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Nous parcourerons les rues et lieux marqués par l’histoire en comparant les lieux d’ajourd’hui avec des photos du XIX ou début du XXème

Place du Fournil Place du Fournil, 39290 Menotey Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 23 83 30 76 Ce village est fortement parqué par son ancienne activité viticole, chargé d’histoire dès le XI siècle. Parking – TP du Grand Dole.

Nous parcourerons les rues et lieux marqués par l’histoire en comparant les lieux ajourd’hui avec des photos du XIX ou début du XXème

©Menotey-Patrimoine