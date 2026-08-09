Déambulation photographique et patrimoine, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Déambulation photographique et patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Atelier animé par le club photo de Fontenay-le-Comte

Découvrez le patrimoine de Fontenayle-Comte à travers l’objectif d’un photographe. Cette initiation à la prise de vue d’architecture invite à porter un regard sensible sur les lignes, les volumes et les détails des édifices, en écho aux thèmes des journées européennes du patrimoine : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Cette animation s’inscrit en complément des visites guidées assurées par les lycéens des établissements Notre-Dame et Rabelais, qui vous feront découvrir plusieurs sites emblématiques de la ville.

Hôtel de Ville 9 rue, Georges Clemenceau Fontenay-le-comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 44 99 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vendeegrandsud.fr »}]

Atelier animé par le club photo de Fontenay-le-Comte

©VAH