Mussig

Déambulation sur les sentiers et gàsele

Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

En juillet, traversez le coeur de village pour vous mettre au vert entre prés, rivière et habitations. En août, partez à la découverte de la partie Est du village et son patrimoine à travers les petits sentiers pédestres

Découvrez Mussig autrement, à travers les sentiers et petites ruelles oubliées.

En juillet, laissez vous guider vers le sentier pédestre en traversant le coeur de village pour se mettre au vert entre prés, rivière et habitations. Cette balade vous invite à redécouvrir le côté nature de Mussig et son implantation dans le Ried.

En août, partez à la découverte de la partie Est du village et son patrimoine à travers les petits sentiers accessibles uniquement à pied. Au fil du parcours, anecdotes oubliées et petites histoires du passé viendront éclairer ce qui fait le village d’aujourd’hui.

Pour chacune de ses balades vous trouverez des moments ludiques et aussi des temps consacrés à l’histoire de ce petit village du Ried. 0 .

Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

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English :

In July, take a walk through the heart of the village, between meadows, river and houses. In August, discover the eastern part of the village and its heritage along the small footpaths

L’événement Déambulation sur les sentiers et gàsele Mussig a été mis à jour le 2026-05-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme