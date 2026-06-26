Informations pratiques

Mussig

Oktoberfest 2026 fête de la bière

57 rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Fête de la bière avec repas sur réservation et ambiance musicale, lederhose et dirndl bienvenus !

Le Motoclub de Mussig organise une soirée festive aux couleurs de la Bavière.

Ambiance assurée avec les Schatzi.

Repas sur réservation.

Tenues traditionnelles (Lederhose & Dirndl) bienvenues. .

57 rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 27 40 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer festival with food and music, lederhose and dirndl welcome!

L’événement Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme