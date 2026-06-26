UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mussig

Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig

samedi 17 octobre 2026 · Mussig

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
57 rue de Heidolsheim
Ville
67600 Mussig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mussig

Oktoberfest 2026 fête de la bière

57 rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Fête de la bière avec repas sur réservation et ambiance musicale, lederhose et dirndl bienvenus !
Le Motoclub de Mussig organise une soirée festive aux couleurs de la Bavière.

Ambiance assurée avec les Schatzi.

Repas sur réservation.

Tenues traditionnelles (Lederhose & Dirndl) bienvenues.   .

57 rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 27 40 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer festival with food and music, lederhose and dirndl welcome!

L’événement Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Mussig (Bas-Rhin)