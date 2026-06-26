Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig
samedi 17 octobre 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
Oktoberfest 2026 fête de la bière
57 rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Fête de la bière avec repas sur réservation et ambiance musicale, lederhose et dirndl bienvenus !
Le Motoclub de Mussig organise une soirée festive aux couleurs de la Bavière.
Ambiance assurée avec les Schatzi.
Repas sur réservation.
Tenues traditionnelles (Lederhose & Dirndl) bienvenues. .
57 rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 27 40 63
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English :
Beer festival with food and music, lederhose and dirndl welcome!
L’événement Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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