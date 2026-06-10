Informations pratiques

Mussig

Visite pépinière du Hanfgranva

Rue de Sélestat Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la pépinière du Hanfgranva où poussent les futurs arbres et arbustes des terrains privés et communaux

Profitez de l’hiver pour découvrir la pépinière du Hanfgranva, là où poussent tranquillement arbres et arbustes qui seront plantés sur vos terrains où autour de nos communes. Comment fait-elle pour choisir les essences plus locales qui bénéficieront au sol et à la biodiversité environnante ?

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, la Communauté de communes de Sélestat et territoires, le SDEA Alsace Moselle et l’Agence de l’eau Rhin Meuse. En partenariat avec la Pépinière du Hanfgranva. 0 .

Rue de Sélestat Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Hanfgranva nursery, where future trees and shrubs for private and communal land are grown

L’événement Visite pépinière du Hanfgranva Mussig a été mis à jour le 2026-06-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme