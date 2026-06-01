Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon
Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon dimanche 21 juin 2026.
Sombernon
Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art
Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Déambulation théâtrale 2026 Les têtes de l’Ouche Œuvre d’Art- 21 juin 2026
Réservation obligatoire au 06.95.00.52.40 ou 06.22.03.58.61
Séances à 14h30 et 17h30 .
Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40
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English : Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art
L’événement Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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