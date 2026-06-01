Sombernon

Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art

Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Déambulation théâtrale 2026 Les têtes de l’Ouche Œuvre d’Art- 21 juin 2026

Réservation obligatoire au 06.95.00.52.40 ou 06.22.03.58.61

Séances à 14h30 et 17h30 .

Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40

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English : Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art

L’événement Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)