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Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon

Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Bénigne Fournier

Ville : 21540 Sombernon

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Sombernon

Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art

Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Déambulation théâtrale 2026 Les têtes de l’Ouche Œuvre d’Art- 21 juin 2026
Réservation obligatoire au 06.95.00.52.40 ou 06.22.03.58.61
Séances à 14h30 et 17h30   .

Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40 

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English : Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art

L’événement Déambulation théâtrale 2026 Les têtes l’Ouche Œuvre d’Art Sombernon a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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