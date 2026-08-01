Déambulations Batucada Les Gets Tourisme Les Gets

samedi 22 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Les Gets

Déambulations Batucada

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le village passe au rythme du Samba Reggae !

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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English : Stroll / Batucada

The village is moving to the beat of Samba Reggae!

L’événement Déambulations Batucada Les Gets a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Gets