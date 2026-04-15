Déambulations musicales | Ensemble Ziyara, IMA-Tourcoing, Tourcoing

Déambulations musicales | Ensemble Ziyara Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 IMA-Tourcoing Nord

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fondé en 2000 par le percussionniste Samir Inal (Fanfaraï) et plusieurs musiciens aux influences multiples, Ziyara (« la visite » en français) est la promesse d’un moment musical résolument festif.

La formation vous entraîne à la découverte des joyaux mélodiques de l’Égypte, en résonance avec les œuvres d’Hamed Abdalla, mais aussi du Maghreb et du Moyen-Orient, revisitant par la musique et la danse, l’ambiance des cérémonies religieuses ou des événements importants, tels les mariages ou les baptêmes, du monde arabo-berbère. Les tonalités lancinantes et hypnotiques de la ghaïta animée par le souffle continu de l’excellent instrumentiste El Hadj Khalfa, les rythmiques ancestrales des percussions ainsi que l’appel de la danse vous entraînent inexorablement dans un univers carnavalesque et chatoyant de couleurs !

IMA-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 https://www.ima-tourcoing.fr https://www.facebook.com/IMATourcoing;https://www.instagram.com/ima_tourcoing/ Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

Musée sous tutelle du Musée de l’Institut du Monde Arabe de Paris doté de l’appellation « musée de France ». Métro/bus : Arrêt Colbert. Tramway : Arrêt Tourcoing Centre.

Fondé en 2000 par le percussionniste Samir Inal (Fanfaraï) et plusieurs musiciens aux influences multiples, Ziyara (« la visite » en français) est la promesse d’un moment musical résolument festif.

© Driss Ben Malek