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AGENDA · Bruéjouls

Déambulations sur les principaux sites de Panat, Village de Panat, Bruéjouls

samedi 19 septembre 2026 · Village de Panat · Bruéjouls

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Panat
Adresse
Panat 12330 Clairvaux d'Aveyron
Ville
12330 Bruéjouls
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Déambulations sur les principaux sites de Panat 19 et 20 septembre Village de Panat Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulations sur les principaux sites de Panat.

Village de Panat Panat 12330 Clairvaux d’Aveyron Bruéjouls 12330 Aveyron Occitanie +33672233859 Accessible uniquement par voiture . Parking et lieu de rendez-vous situé face à l’église de Panat.
Déambulations sur les principaux sites de Panat.

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