AGENDA · Bruéjouls
Déambulations sur les principaux sites de Panat, Village de Panat, Bruéjouls
samedi 19 septembre 2026 · Village de Panat · Bruéjouls
Informations pratiques
Déambulations sur les principaux sites de Panat 19 et 20 septembre Village de Panat Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Déambulations sur les principaux sites de Panat.
Village de Panat Panat 12330 Clairvaux d’Aveyron Bruéjouls 12330 Aveyron Occitanie +33672233859 Accessible uniquement par voiture . Parking et lieu de rendez-vous situé face à l’église de Panat.
Déambulations sur les principaux sites de Panat.
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