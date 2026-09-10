Déambulations sur les principaux sites de Panat, Village de Panat, Bruéjouls

Informations pratiques

Déambulations sur les principaux sites de Panat 19 et 20 septembre Village de Panat Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulations sur les principaux sites de Panat.

Village de Panat Panat 12330 Clairvaux d’Aveyron Bruéjouls 12330 Aveyron Occitanie +33672233859 Accessible uniquement par voiture . Parking et lieu de rendez-vous situé face à l’église de Panat.

Déambulations sur les principaux sites de Panat.