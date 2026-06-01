Deauville

Deauville Sport Images Festival #2 Exposition Queens of Greens Philippe Millereau

Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-06

Le sport dans l’image, l’image dans le sport ! Le Deauville Sport Images Festival est un festival de la photographie et des cultures sportives d’envergure internationale, qui s’attache à explorer, à travers l’image, les multiples dimensions du sport.

Le sport dans l’image, l’image dans le sport ! Le Deauville Sport Images Festival est un festival de la photographie et des cultures sportives d’envergure internationale, qui s’attache à explorer, à travers l’image, les multiples dimensions du sport.

Exposition Queens of Greens Philippe Millereau

Quand j’ai commencé mon métier de photographe spécialisé dans l’image de sport, à la fin des années 1980, je jouais déjà au golf. Naturellement, mes premières photos de sport ont donc été consacrées au golf, masculin d’abord, lors de l’Open de France à Chantilly, en 1989. Quelques années plus tard, en 1998, je me suis tourné vers le golf féminin. À cette époque, il était peu connu à l’échelle mondiale et, pour ainsi dire, quasi inexistant dans l’Hexagone. Peu de joueuses, aucune couverture médiatique (mis à part aux États-Unis) et un niveau global encore très en deçà de celui des hommes. Aujourd’hui, près de trente ans plus tard, les temps ont changé. Les joueuses sont désormais plus puissantes (la moyenne de drive de la n° 1 mondiale, Nelly Korda, avoisine les 260 mètres, contre 275 pour les hommes), plus athlétiques aussi (elles sont à la salle de gym tous les jours). Elles sont également plus affirmées dans leur image, souvent mieux lookées que leurs homologues masculins (il suffit de regarder les photos), et surtout, ce qui n’est pas loin d’être le plus important dans ce sport, beaucoup mieux préparées mentalement de véritables guerrières sur les fairways, capables de ne jamais rien lâcher. Je continue aujourd’hui encore à photographier ce sport au féminin car, comme dans beaucoup d’autres disciplines, je trouve qu’il offre infiniment plus de possibilités photographiques qu’avec les messieurs. C’est pour moi une certitude.

Philippe Millereau

Passionné de sport et d’image depuis l’adolescence, Philippe Millereau reçoit à 12 ans son premier Instamatic Kodak. Très vite il se passionne, intègre une école de photographie, puis rejoint l’agence DPPI, où il restera vingt-deux ans. En 2011, il fonde avec Stéphane Kempinaire l’agence KMSP, qu’ils dirigent toujours. Spécialiste des sports olympiques (photographe du CNOSF et de l’équipe de France olympique), il couvre tous les Jeux depuis 1992. Il a également été le photographe personnel de Teddy Riner durant quinze ans, après avoir accompagné Marie-Jo Pérec, Christine Arron et Martin Fourcade. Passionné de golf, il immortalise naturellement les plus grands événements de la discipline la Ryder Cup, le British Open et l’Evian Championship dont il est le photographe officiel depuis 1998. Le golf féminin est pour lui une source formidable d’inspiration. Les joueuses, les parcours, la lumière, la tension des derniers coups… Tout concourt à saisir ces moments fugaces qui, parfois, se transforment en instants de grâce. .

Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie communication@deauville.fr

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English : Deauville Sport Images Festival #2 Exposition Queens of Greens Philippe Millereau

Sport in pictures, pictures in sport! The Deauville Sport Images Festival is an international festival of sports photography and culture, exploring the many dimensions of sport through images.

L’événement Deauville Sport Images Festival #2 Exposition Queens of Greens Philippe Millereau Deauville a été mis à jour le 2026-05-27 par OT SPL Deauville