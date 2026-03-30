Débardage avec deux chevaux, Château de Barrière, Villamblard

Informations pratiques

Débardage avec deux chevaux Dimanche 20 septembre, 14h45 Château de Barrière Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Assistez à une démonstration de débardage à cheval à l’occasion d’un chantier d’abattage de peupliers dans une zone humide protégée, inaccessible aux engins forestiers.

Autrefois courante, cette technique respectueuse des milieux naturels est aujourd’hui devenue rare. Vous pourrez observer le travail des chevaux et de leurs meneurs, ainsi que les savoir-faire mis en œuvre pour préserver cet environnement sensible.

Le départ de la visite s’effectuera depuis le château.

Château de Barrière Le bourg, 24140 Villamblard Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 30 02 17 39 Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle datant du XVe siècle, tour maîtresse du XIIIe siècle et deux logis des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie de Grignols. Il s’agit du château natal de l’historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a connu une restauration contemporaine en bois et en métal.

Abattages de peupliers dans une zone humide protégée, ne pouvant recevoir d’engins. Le débardage se fera à l’aide de chevaux.