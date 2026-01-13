Débat – Mémoires de Buchenwald Maison Heinrich Heine Paris

Comment transmettre la mémoire de la déportation après la disparition

des personnes qui y ont survécu ? Micro en main, des élèves du Lycée

Maurice Utrillo de Stains partent à la rencontre de descendant·es de

déporté·es du camp de Buchenwald, sur les traces d’une histoire qui leur

semblait a priori très éloignée de la leur.

Leur quête les conduit à découvrir un résistant oublié de l’Histoire :

Michel Boitel. Atteint du typhus, ce déporté a échangé son identité avec

Stéphane Hessel avant de mourir, lui permettant ainsi de survivre au

camp.

Le podcast est à découvrir en intégralité sur notre site, et l’équipe

présentera lors de cette soirée les dessous de ce grand projet.

Le devoir de Mémoire, une rencontre avec des descendant·es de déporté·es de Buchenwald.

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/memoires-de-buchenwald/



