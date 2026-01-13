Débat – Mémoires de Buchenwald Maison Heinrich Heine Paris
Débat – Mémoires de Buchenwald Maison Heinrich Heine Paris mardi 13 janvier 2026.
Comment transmettre la mémoire de la déportation après la disparition
des personnes qui y ont survécu ? Micro en main, des élèves du Lycée
Maurice Utrillo de Stains partent à la rencontre de descendant·es de
déporté·es du camp de Buchenwald, sur les traces d’une histoire qui leur
semblait a priori très éloignée de la leur.
Leur quête les conduit à découvrir un résistant oublié de l’Histoire :
Michel Boitel. Atteint du typhus, ce déporté a échangé son identité avec
Stéphane Hessel avant de mourir, lui permettant ainsi de survivre au
camp.
Le podcast est à découvrir en intégralité sur notre site, et l’équipe
présentera lors de cette soirée les dessous de ce grand projet.
Le devoir de Mémoire, une rencontre avec des descendant·es de déporté·es de Buchenwald.
Le mardi 13 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/memoires-de-buchenwald/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
