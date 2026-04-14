DEBAT’CITE #24 « C’EST PAS JUSTE ! Tout comprendre sur les inégalités « , Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

DEBAT’CITE #24 « C’EST PAS JUSTE ! Tout comprendre sur les inégalités » Mardi 21 avril, 15h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Gratuit, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Venez jouer au Monopoly des Inégalités, une extension du jeu classique qui complète le plateau de Monopoly© mais avec les règles injustes de la société actuelle. Il invite les joueurs à entrer dans la peau d’un personnage pour découvrir les inégalités et les discrimination.

Qu’est-ce que vous trouvez injuste dans la société actuelle ? Quelles sont les inégalités qui vous choquent ? C’est le moment de prendre la parole !

Le temps de jeu sera accompagné d’une présentation du livre « C’est pas Juste ! Tout comprendre sur les inégalités » de Louis Maurin et Constance Monnier aux Éditions de l’Observatoire des Inégalités (2025) , puis suivi d’un temps de débat animé par l’Observatoire des Inégalités.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 15 13 »}]

En partenariat avec l’Observatoire des Inégalités, Tissé Métisse vous propose un après-midi pour jouer et débattre sur les Inégalités débat inégalités