Débouchons Gaiement Château L’Escarderie Saint-Germain-de-la-Rivière

Débouchons Gaiement

Château L’Escarderie 6 rue de Goffre Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Troisième week-end Débouchons gaiement au chai du Château l’Escarderie, 6 rue de Goffre, 33240 Saint Germain de la Rivière.

Un événement ouvert à tous, qui devrait plaire à toute la famille ! Entrée 3 euros avec un verre sérigraphié offert, gratuit pour les enfants.

L’occasion de déguster et acheter différents vins, avec la présence de vignerons passionnés de plusieurs régions de France, invités par Mélanie et Thomas du Château l’Escarderie. Mais aussi de vous régaler avec des chocolats, de partager un barbecue, de vous émerveiller pendant un concert-spectacle et bien d’autres surprises !

Tous les producteurs sont en bio, biodynamie et/ou nature.

Voici le détail du programme

Salon ouvert le samedi 18 avril à partir de 11h et jusqu’à minuit et le dimanche 19 de 11h à 17h

Samedi 11h-18h stands ouverts à la dégustation-vente, food truck présent pour les petites et grosses .

Château L’Escarderie 6 rue de Goffre Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 61 76 67 lescarderievins@orange.fr

