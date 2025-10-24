DEBOUT SUR LE ZINC – LE SILEX Auxerre

DEBOUT SUR LE ZINC Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : DEBOUT SUR LE ZINC [ ROCK ] Debout sur le Zinc célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille. Il y a des disques que l’on reconnait tout de suite et qui surprennent quand même. Mémoire Électrique en fait partie : onzième album studio du groupe. Onze comme un miroir : un rendez-vous avec soi-même, intime. Il reflète un parcours, fait résonner les promesses d’hier et plonge dans les sonorités d’aujourd’hui. Avec Mémoire Électrique, le groupe interroge la mémoire, le temps, et la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Un album profane et viscéral, ancré dans les préoccupations contemporaines : la recherche de soi et des autres, la transmission, l’espoir face à l’inconnu , l’amour. Après L’Importance de l’hiver, qui nous invitait à faire une pause, Mémoire Électrique nous pousse à reprendre la marche, à sortir des sentiers battus, à chercher la lumière à tout prix. Si la fresque encore mouvante de la chanson française s’écrit encore, il est temps d’y inscrire en lettres franches DEBOUT SUR LE ZINC. 1ère partie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89