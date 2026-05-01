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Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Rue Joliot-Curie Désertines

Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Rue Joliot-Curie Désertines mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Rue Joliot-Curie

Adresse : Médiathèque Léo Ferré

Ville : 03630 Désertines

Département : Allier

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Désertines

Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu

Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.

L’événement Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Désertines a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme

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