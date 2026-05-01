Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Rue Joliot-Curie Désertines
Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Rue Joliot-Curie Désertines mercredi 27 mai 2026.
Désertines
Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu
Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Désertines a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme