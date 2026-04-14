Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma Désertines
Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma Désertines mardi 23 juin 2026.
Désertines
Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma
Théâtre de Verdure Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Voyager au gré des plus belles et emblématiques musique de films joués par une quarantaine de musiciens.
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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
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English :
A journey through the most beautiful and emblematic film scores, played by some 40 musicians.
L’événement Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma Désertines a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme