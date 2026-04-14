Désertines

Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma

Théâtre de Verdure Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Voyager au gré des plus belles et emblématiques musique de films joués par une quarantaine de musiciens.

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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

A journey through the most beautiful and emblematic film scores, played by some 40 musicians.

L’événement Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma Désertines a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme