Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines
Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines dimanche 5 juillet 2026.
Désertines
Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines
Église Saint-George Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Nouez vos chaussures et remplissez votre gourde, le CEN vous emmène à la découverte du patrimoine naturel de landes à bruyères récemment restaurées. L’occasion de profiter d’un magnifique panorama sur le bassin de Montluçon !
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Église Saint-George Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org
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English :
Tie your shoes and fill your water bottle as CEN takes you on a tour of the recently restored heather moorland. The opportunity to enjoy a magnificent panorama of the Montluçon basin!
L’événement Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines a été mis à jour le 2026-05-18 par Montluçon Tourisme
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