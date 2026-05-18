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Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines

Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Église Saint-George

Ville : 03630 Désertines

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Désertines

Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines

Église Saint-George Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Nouez vos chaussures et remplissez votre gourde, le CEN vous emmène à la découverte du patrimoine naturel de landes à bruyères récemment restaurées. L’occasion de profiter d’un magnifique panorama sur le bassin de Montluçon !
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Église Saint-George Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34  conservatoire.allier@cen-allier.org

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English :

Tie your shoes and fill your water bottle as CEN takes you on a tour of the recently restored heather moorland. The opportunity to enjoy a magnificent panorama of the Montluçon basin!

L’événement Sortie Nature La faune et la flore des landes de Désertines Désertines a été mis à jour le 2026-05-18 par Montluçon Tourisme

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