Début du festival Nature en Livres 2026 sur le thème du toucher, lundi 6 juillet 2026 Monceaux-le-Comte lundi 6 juillet 2026.

Monceaux-le-Comte

Début du festival Nature en Livres 2026 sur le thème du toucher, lundi 6 juillet 2026

Hostellerie de la Tour

Maison et grange Monceaux-le-Comte Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-06

À partir de 15h30, l’Hostellerie de la Tour accueille les festivaliers pour une après-midi consacrée aux paysages tactiles, thème d’un parcours mêlant littérature, arts visuels, édition indépendante et expériences participatives. Les maisons d’édition de Bourgogne y occupent une place majeure, affirmant leur rôle dans la diffusion des formes contemporaines de création autour du vivant.

– Par ailleurs, deux associations, Enfantisme et Speak dont les fondatrices-autrices, respectivement Claire Bourdille et Emma Etienne sont programmées pendant le festival, laissent supports et outils en accès libre pour donner les clefs de l’actions face aux prédations exercées sur les enfants.

Quatre vernissages artistiques rythment l’après-midi.

1. Dans l’appentisLes Doigts Qui Rêvent, installés en Côte d’Or, et unique maison d’édition française spécialisée dans les livres tactiles exposent Une histoire à toucher. Camille MORANDEAU anime un atelier de création de fresque tactile ouvert à toutes et à tous en cas d’affluence, la participation est accessible par rotations de trente minutes.

2. Dans la grange le résultat de l’appel à artistes avec Daniel THIERS, artiste peintre bien connu à Nevers expose Toucher le fond, où matière et perception dialoguent étroitement.

3. Dans l’escalier de la tour de la maison, les gravures de Frank DENON, artiste qui se considère comme un manuel.

4. Dans la maison, L’Atelier des Noyers dévoile le livre De main en main, accompagné de dessins de Christine DELBECQ et des textes du poète Yves-Jacques BOUIN, tous deux originaires de Dijon. Les œuvres interrogent la peau comme lieu de mémoire et de transmission. Le poète dit ses textes à haute voix, écoutez le parler des mains, sa poésie proche des haikus, enchante les âmes du public.

Comme le toucher des animaux s’exerce principalement par les poils et les plumes, Thierry MULARD, unique artisan d’art taxidermiste nivernais, vient de Lurcy-le-Bourg pour évoquer son travail, le tout illustré d’animaux naturalisés par ses soins dromadaire, ours, cerf… Ils sont disposés au-dessus des panneaux des éditions Bourgogne Franche-comté, dédiés aux traces animales dans nos forêts.

Alain KEWES, fondateur des Éditions Rhubarbe, prix Prométhée de la nouvelle, auteur régulier de poésie, bien connu à Auxerre, nous raconte l’Histoire de la nouvelle, de Boccace à aujourd’hui.

En parallèle, prenez le temps de regarder notre exposition citoyenne, un peu partout dans les espaces, des dépliants ou affichettes, stickers et flyers, sont à la disposition de toutes et tous, pour venir en aide auprès des victimes, et alerter les témoins de faits d’abus sur les mineurs. Ils nous ont été remis par les associations Speak et Collectif Enfantisme dont les fondatrices sont programmées, respectivement à Lormes et à Château-Chinon.

Vers 19h00, en présence du pianiste Yvan NAVAÏ, une collation sur réservation réunit intervenants, artistes et visiteurs autour de la présentation de la 6ème saison du festival écopoétique et de l’annonce des lauréats du concours de nouvelle de l’année, par Gertrude DODART.

Verre de l’amitié offert par la mairie de Monceaux

Praticipation gratuite, mais venir avec tartes, fruits et petits biscuits à partager .

Hostellerie de la Tour

Maison et grange Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 73 56 contact@natureenlivres.fr

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L’événement Début du festival Nature en Livres 2026 sur le thème du toucher, lundi 6 juillet 2026 Monceaux-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tannay Brinon Corbigny