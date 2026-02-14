Déchets verts, ne les jetez plus !, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Déchets verts, ne les jetez plus ! Samedi 10 octobre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Utiliser ses déchets verts au jardin ? Venez découvrir ensemble des pratiques à la portée de tous, bénéfiques pour la santé de votre jardin, pour sa biodiversité, pour un jardin esthétique et facile d’entretien. Au programme de la matinée : couper, tondre, broyer, faucher, pailler, utiliser le compost, créer une haie sèche etc.

Animé par On Va Semer

Inscription possible à partir du 22 juin.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Atelier compostage et broyage au jardin