Déchets verts, ne les jetez plus !, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Sur inscription – dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Utiliser ses déchets verts au jardin ? Venez découvrir ensemble des pratiques à la portée de tous, bénéfiques pour la santé de votre jardin, pour sa biodiversité, pour un jardin esthétique et facile d’entretien. Au programme de la matinée : couper, tondre, broyer, faucher, pailler, utiliser le compost, créer une haie sèche etc.
Animé par On Va Semer
Inscription possible à partir du 22 juin.
Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.
Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons
Atelier compostage et broyage au jardin