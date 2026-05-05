Visite guidée d’un atelier de marqueterie, Atelier de marqueterie Patrick Delarme, Bois-Guillaume

Visite guidée d’un atelier de marqueterie 18 – 20 septembre Atelier de marqueterie Patrick Delarme Seine-Maritime

3 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Présentation de l’artiste, description du métier de marqueteur, je montre les placages, puis mes livres, mon site internet.

Explication de la marqueterie

Réponses aux questions du public.

Atelier de marqueterie Patrick Delarme 107 rue Georges Mugnier, 76230 Bois-Guillaume Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie 02 35 08 36 26 http://www.marqueterie.com Depuis 1986, créations diverses, un livre de marqueterie en 1998, rencontre du Prince Rainier à Monaco, mise en ligne de mon premier site internet marqueterie.com, toujours actif et relooké n 2021 avec Nicolas Dien mon graphiste sous word press. Mise en ligne d’une boutique performante et très complète. Lignes de bus 11 et 22.

Journées européennes du patrimoine 2026

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