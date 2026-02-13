Déclassé.e.s, Les Petites Rêveries, Brinon-sur-Beuvron

Déclassé.e.s Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 Les Petites Rêveries Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

L’idée de cette création qui aurait pu aussi s’appeler « HEGEL A RAISON MAIS DARWIN N’A PAS TORT » ou « CLASSER, NOMMER, CONNAÎTRE », est d’interroger la place de l’humain dans son écosystème. Comment pensons-nous le monde ?

Où est l’os ? Qu’avons-nous mal classé ? Quelle hiérarchie du monde avons-nous inventé pour avoir à ce point bouleversé les équilibres naturels ?

Les Petites Rêveries Mairie 58420 Brinon / Beuvron Brinon-sur-Beuvron 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

f.o.u.i.c / Clotilde Morgiève & Jean-Christophe Dollé