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Déco durable Ecomusée de la Bintinais RENNES

dimanche 22 novembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES

Déco durable Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Ecomusée de la Bintinais
Adresse
ROUTE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Ville
35200 RENNES
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Marché du réemploi dans la cour de la ferme.
Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.
Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.

Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

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