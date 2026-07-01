AGENDA · RENNES
Déco durable Ecomusée de la Bintinais RENNES
dimanche 22 novembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
Marché du réemploi dans la cour de la ferme.
Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.
Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.
Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes 28 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean kiosque Kennedy Rennes 28 juillet 2026
- Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes 28 juillet 2026
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- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Square de Copenhague Rennes 28 juillet 2026