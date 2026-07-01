Déco durable Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Marché du réemploi dans la cour de la ferme.

Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.

Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.

Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.