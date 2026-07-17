Décollage Prévert, Association le Bosquet, Raincheval

Informations pratiques

Décollage Prévert Jeudi 27 août, 19h00 Association le Bosquet Somme

Compagnie Correspondances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.

Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.

18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.

Durée : 50 mn

Association le Bosquet 4 rue de l’Eglise, 80600 Raincheval Raincheval 80600 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]

théâtre, danse, chant, musique live

Marion Bonneau