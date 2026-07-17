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Décollage Prévert, Association le Bosquet, Raincheval

jeudi 27 août 2026 · Association le Bosquet · Raincheval

Décollage Prévert, Association le Bosquet, Raincheval

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Association le Bosquet
Adresse
4 rue de l'Eglise, 80600 Raincheval
Ville
80600 Raincheval
Département
Somme
Tarif
Compagnie Correspondances

Décollage Prévert Jeudi 27 août, 19h00 Association le Bosquet Somme

Compagnie Correspondances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.
Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.
18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.
Durée : 50 mn

Association le Bosquet 4 rue de l’Eglise, 80600 Raincheval Raincheval 80600 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]
théâtre, danse, chant, musique live

Marion Bonneau