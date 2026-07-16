Décollage Prévert, Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier, Camon
samedi 29 août 2026 · Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier · Camon
Informations pratiques
Décollage Prévert Samedi 29 août, 16h30 Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier Somme
Compagnie Correspondances
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:20:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:20:00+02:00
« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.
Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.
18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.
Durée : 50 mn
Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier place du Général Leclerc 80450 Camon Camon 80450 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]
théâtre, danse, chant, musique live
Marion Bonneau