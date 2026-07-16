Décollage Prévert, Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier, Camon

Informations pratiques

Décollage Prévert Samedi 29 août, 16h30 Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier Somme

Compagnie Correspondances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:20:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:20:00+02:00

« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.

Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.

18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.

Durée : 50 mn

Bibliothèque Ilse et Pierre Garnier place du Général Leclerc 80450 Camon Camon 80450 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]

théâtre, danse, chant, musique live

Marion Bonneau