Décomplexée – Émilie de La Perrière, les variétés, Nantes

Informations pratiques

Décomplexée – Émilie de La Perrière 9 octobre – 6 novembre, les vendredis les variétés Loire-Atlantique

À partir de 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T21:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-11-06T21:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00

Dans « Décomplexée », Émilie de la PERRIÈRE se glisse dans la peau d’une héroïne du quotidien, imparfaite, lumineuse et furieusement libre. Avec humour, tendresse et audace, elle fait voler en éclats les tabous et les petites hypocrisies de la vie moderne. En un solo à la fois drôle et lucide, elle questionne les enfants, les injonctions, l’éducation, le féminisme… et tout ce qui façonne nos vies. Un spectacle comme une cape invisible : léger, pétillant, et puissamment humain.

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Héroïne du quotidien, imparfaite et furieusement libre, elle brise tabous et hypocrisies avec humour et tendresse, un solo léger, pétillant et profondément humain. humour théâtre

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