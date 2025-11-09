Décorez des livres avec le jaspage, Jardin Alexandre Ier, Toulon

Décorez des livres avec le jaspage Samedi 6 juin, 15h00 Jardin Alexandre Ier Var

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le jaspage est une technique décorative qui consiste à orner la tranche des livres avec des motifs colorés. Entraînez-vous sur de vieux ouvrages de la bibliothèque sortis des collections, et pour les plus aguerris, apportez vos propres livres pour une création encore plus personnelle !

Jardin Alexandre Ier Place Gabriel Peri, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368330 https://toulon.fr/parcs-et-jardins [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 36 81 78 »}] Situé à l’emplacement de l’ancien jardin botanique de la Marine, transformé en jardin public en 1825, le jardin Alexandre 1er a fait l’objet d’une rénovation complète en 2020 dans le cadre de l’aménagement d’un éco-quartier. Le jardin offre un îlot de verdure de 20 000 m², tissant des liens entre les ilots urbains qui l’entourent par une trame d’allées ponctuées de statues d’architectes ou poètes régionaux. Des chemins plus sinueux sont bordés d’une végétation luxuriante, de plantes australiennes et sud-africaines ou provençales. Inspirés par les échanges épistolaires entre les jardiniers toulonnais et le jardin des plantes, les paysagistes ont voulu évoquer le jardin botanique de la Marine et le voyage des plantes. C’est ainsi qu’un parcours de l’eau accompagne les jardins à thème : jardin des agrumes, des textiles, nourricier, de thé… dotés d’une signalétique très pédagogique. De vénérables sujets ont également été mis en valeur, dont le cyprès chauve planté en 1797, les faux poivriers, les pittosporums…

Rendez-vous aux jardins

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