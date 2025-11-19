JEAN-BENOIT DIALLO – THEATRE LE COLBERT Toulon

JEAN-BENOIT DIALLO Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83