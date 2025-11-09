L’étoile chantante: Marie Le Rochois, la vie d’une chanteuse sous Louis XIV, Jardin Alexandre Ier, Toulon

L’étoile chantante: Marie Le Rochois, la vie d’une chanteuse sous Louis XIV Vendredi 5 juin, 19h00 Jardin Alexandre Ier Var

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

L’étoile chantante: Marie Le Rochois, la vie d’une chanteuse sous Louis XIV

En codirection artistique de Marie-Louise Duthoit et Adèle Pons

Marie Le Rochois s’impose au XVIIe siècle comme chanteuse à l’Académie royale de musique, qui deviendra l’Opéra de Paris en 1875. À travers cette fiction historique, nous plongeons dans l’univers musical du XVIIe siècle où l’on croise Pascal Colasse, Jean- Baptiste Lully, Michel Lambert et bien d’autres artistes. Avec la complicité de flûtes et hautbois, violon, viole de gambe, clavecin, luth, percussion mais également de deux sopranes et un choeur, le récit se nourrit des musiques françaises baroques.

Jardin Alexandre Ier Place Gabriel Peri, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368330 https://toulon.fr/parcs-et-jardins Situé à l’emplacement de l’ancien jardin botanique de la Marine, transformé en jardin public en 1825, le jardin Alexandre 1er a fait l’objet d’une rénovation complète en 2020 dans le cadre de l’aménagement d’un éco-quartier. Le jardin offre un îlot de verdure de 20 000 m², tissant des liens entre les ilots urbains qui l’entourent par une trame d’allées ponctuées de statues d’architectes ou poètes régionaux. Des chemins plus sinueux sont bordés d’une végétation luxuriante, de plantes australiennes et sud-africaines ou provençales. Inspirés par les échanges épistolaires entre les jardiniers toulonnais et le jardin des plantes, les paysagistes ont voulu évoquer le jardin botanique de la Marine et le voyage des plantes. C’est ainsi qu’un parcours de l’eau accompagne les jardins à thème : jardin des agrumes, des textiles, nourricier, de thé… dotés d’une signalétique très pédagogique. De vénérables sujets ont également été mis en valeur, dont le cyprès chauve planté en 1797, les faux poivriers, les pittosporums…

Rendez-vous aux jardins

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