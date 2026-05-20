Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary
Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary mardi 4 août 2026.
La Besseyre-Saint-Mary
Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan
Le Bourg La Besseyre-Saint-Mary Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan. Rendez-vous à La Besseyre Saint-Mary à 9 h.
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Le Bourg La Besseyre-Saint-Mary 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 51 42 shoes@club-internet.fr
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English :
Discover the land of the Beast of Gévaudan on foot. Meet at La Besseyre Saint-Mary at 9 a.m.
L’événement Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier