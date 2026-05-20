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Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary

Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary mardi 4 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 43170 La Besseyre-Saint-Mary

Département : Haute-Loire

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 8 8 8

La Besseyre-Saint-Mary

Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan

Le Bourg La Besseyre-Saint-Mary Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan. Rendez-vous à La Besseyre Saint-Mary à 9 h.
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Le Bourg La Besseyre-Saint-Mary 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 51 42  shoes@club-internet.fr

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English :

Discover the land of the Beast of Gévaudan on foot. Meet at La Besseyre Saint-Mary at 9 a.m.

L’événement Découverte à pied du pays de la Bête du Gévaudan La Besseyre-Saint-Mary a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier