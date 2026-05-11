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Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer

Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.

Ville : 22650 Beaussais-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Beaussais-sur-Mer

Découverte Balade Arborée

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Découverte de la Grimpe d’Arbre Atelier Moulinette Cordes Lianes
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Une aventure accessible à tous dès 7 ans.   .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68 

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English :

L’événement Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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