Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer
Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.
Beaussais-sur-Mer
Découverte Balade Arborée
Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte de la Grimpe d’Arbre Atelier Moulinette Cordes Lianes
Vivez une expérience unique dans la canopée ! Grimpez jusqu’à 14 mètres de haut avec nos ateliers sécurisés moulinette, balançoire géante, cordes lianes et descente spectaculaire.
Une aventure accessible à tous dès 7 ans. .
Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68
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English :
L’événement Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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