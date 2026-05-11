Beaussais-sur-Mer

Découverte Balade Arborée

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découverte de la Grimpe d’Arbre Atelier Moulinette Cordes Lianes

Vivez une expérience unique dans la canopée ! Grimpez jusqu’à 14 mètres de haut avec nos ateliers sécurisés moulinette, balançoire géante, cordes lianes et descente spectaculaire.

Une aventure accessible à tous dès 7 ans. .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68

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English :

L’événement Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme