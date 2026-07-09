Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
Découverte Balade Arborée
Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Découverte de la Grimpe d’Arbre Atelier Moulinette Cordes Lianes
Vivez une expérience unique dans la canopée ! Grimpez jusqu’à 14 mètres de haut avec nos ateliers sécurisés moulinette, balançoire géante, cordes lianes et descente spectaculaire.
Une aventure accessible à tous dès 7 ans. .
Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Beaussais-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer 3 août 2026
- Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer 6 août 2026
- Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer 6 août 2026
- Session nocturne Découverte Ballade Arborée Beaussais-sur-Mer 7 août 2026
- Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer 13 août 2026