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Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer

Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 22650 Beaussais-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Beaussais-sur-Mer

Nuit perchée Bivouac

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Vivez une expérience nocturne unique et magique entre ciel et terre lors d’une nuit perchée en bivouac ! Dormez sur un filet géant, portaledge ou en hamac à plus de 10m de haut. Profitez du silence de la nuit sous les étoiles et réveillez-vous avec un délicieux petit-déjeuner au pied des arbres.   .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68 

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English :

L’événement Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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