Beaussais-sur-Mer

Nuit perchée Bivouac

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Vivez une expérience nocturne unique et magique entre ciel et terre lors d’une nuit perchée en bivouac ! Dormez sur un filet géant, portaledge ou en hamac à plus de 10m de haut. Profitez du silence de la nuit sous les étoiles et réveillez-vous avec un délicieux petit-déjeuner au pied des arbres. .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme