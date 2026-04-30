Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer
Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Beaussais-sur-Mer
Nuit perchée Bivouac
Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Vivez une expérience nocturne unique et magique entre ciel et terre lors d’une nuit perchée en bivouac ! Dormez sur un filet géant, portaledge ou en hamac à plus de 10m de haut. Profitez du silence de la nuit sous les étoiles et réveillez-vous avec un délicieux petit-déjeuner au pied des arbres. .
Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68
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English :
L’événement Nuit perchée Bivouac Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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