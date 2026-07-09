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AGENDA · Beaussais-sur-Mer

Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
22650 Beaussais-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Beaussais-sur-Mer

Découverte Balade Arborée

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Découverte de la Grimpe d’Arbre Atelier Moulinette Cordes Lianes
Vivez une expérience unique dans la canopée ! Grimpez jusqu’à 14 mètres de haut avec nos ateliers sécurisés moulinette, balançoire géante, cordes lianes et descente spectaculaire.
Une aventure accessible à tous dès 7 ans.   .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68 

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English :

L’événement Découverte Balade Arborée Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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