Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Stade de la Noé Lambert Nantes · Nantes
Informations pratiques
Découverte Boules Nantaises 19 et 20 septembre Stade de la Noé Lambert Nantes Loire-Atlantique
de 7 ans à 95 ans -sans matériel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.
Stade de la Noé Lambert Nantes 20 rue de la Haute Mitrie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 49 27 54 Boulodrome de la Noé Lambert Bus 10 – 11 – 12
Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.
©La colinière
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