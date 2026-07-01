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Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Stade de la Noé Lambert Nantes · Nantes

Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Stade de la Noé Lambert Nantes
Adresse
20 rue de la Haute Mitrie
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 7 ans à 95 ans -sans matériel

Découverte Boules Nantaises 19 et 20 septembre Stade de la Noé Lambert Nantes Loire-Atlantique

de 7 ans à 95 ans -sans matériel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.

Stade de la Noé Lambert Nantes 20 rue de la Haute Mitrie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 49 27 54 Boulodrome de la Noé Lambert Bus 10 – 11 – 12
Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.

©La colinière

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