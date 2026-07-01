Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes

Informations pratiques

Découverte Boules Nantaises 19 et 20 septembre Stade de la Noé Lambert Nantes Loire-Atlantique

de 7 ans à 95 ans -sans matériel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.

Stade de la Noé Lambert Nantes 20 rue de la Haute Mitrie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 49 27 54 Boulodrome de la Noé Lambert Bus 10 – 11 – 12

Sport pûrement nantais qui peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 avant 6 boules par équipe. Les boules ne se jettent pas. Venez découvrir ce sport.

©La colinière