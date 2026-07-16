West Tour 2026, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

West Tour 2026 22 juillet – 27 août Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Le West Tour a le plaisir de vous présenter l’association DEKONOU cette nouvelle édition !

Du 24 au 28 août, rejoignez-nous dans différents quartiers Ouest de Nantes pour vivre une expérience culturelle unique autour des traditions africaines.

Concert de l’association Dekonou

24 août à 18h : Maison de Quartier du Breil

26 août à 18h30 : Maison de Quartier des Dervallières

27 août à 19h : Bellevue, CSC du Jamet

28 août à 18h : Centre Socioculturel des Bourderies

Initiation Zumba

20 août à 10h30 : Dervallières (RDV au Pigeonner)

20 août à 14h00 : Bourderies

20 août à 16h00 : Breil

20 août à 18h00 : Bellevue

Ateliers de percussions

22 juillet à 14h30 : Bellevue

23 juillet à 17h00 : Breil

27 juillet à 15h00 : Bourderies

Spectacle de marionnettes

30 juillet à 10h30 : Dervallières

29 juillet à 10h30 : Bellevue Meta

Atelier Zumba

24 août à 18h00 : Breil

26 août à 18h30 : Dervallières

27 août : Bellevue

28 août : Bourderies

Les animations se dérouleront dans différents CSC de l’Ouest : Bellevue, Dervallières, Breil et les Bourderies.

Entrée libre selon les animations.

Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durant cette nouvelle édition, venez découvrir Dekonou à travers des concerts festifs et une série d’ateliers culturels : zumba, percussions, et marionnettes.