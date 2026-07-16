West Tour 2026, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Centre socioculturel de Bellevue - ACCOORD · Nantes
Informations pratiques
West Tour 2026 22 juillet – 27 août Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Le West Tour a le plaisir de vous présenter l’association DEKONOU cette nouvelle édition !
Du 24 au 28 août, rejoignez-nous dans différents quartiers Ouest de Nantes pour vivre une expérience culturelle unique autour des traditions africaines.
Concert de l’association Dekonou
24 août à 18h : Maison de Quartier du Breil
26 août à 18h30 : Maison de Quartier des Dervallières
27 août à 19h : Bellevue, CSC du Jamet
28 août à 18h : Centre Socioculturel des Bourderies
Initiation Zumba
20 août à 10h30 : Dervallières (RDV au Pigeonner)
20 août à 14h00 : Bourderies
20 août à 16h00 : Breil
20 août à 18h00 : Bellevue
Ateliers de percussions
22 juillet à 14h30 : Bellevue
23 juillet à 17h00 : Breil
27 juillet à 15h00 : Bourderies
Spectacle de marionnettes
30 juillet à 10h30 : Dervallières
29 juillet à 10h30 : Bellevue Meta
Atelier Zumba
24 août à 18h00 : Breil
26 août à 18h30 : Dervallières
27 août : Bellevue
28 août : Bourderies
Les animations se dérouleront dans différents CSC de l’Ouest : Bellevue, Dervallières, Breil et les Bourderies.
Entrée libre selon les animations.
Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durant cette nouvelle édition, venez découvrir Dekonou à travers des concerts festifs et une série d’ateliers culturels : zumba, percussions, et marionnettes.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
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- Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes 16 juillet 2026