Découverte commentée du Château de Haroué, Château de Haroué, Haroué

Informations pratiques

Découverte commentée du Château de Haroué 19 et 20 septembre Château de Haroué Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Haroué et ses jardins.

Chef-d’oeuvre de Germain Boffrand, le château de Haroué a été bâti pour le prince Marc de Beauvau-Craon, ami proche du duc Léopold de Lorraine.

Il est resté jusqu’à aujourd’hui dans les mains de la famille de Beauvau qui continue de le restaurer, de l’entrenir et de l’animer avec le concours du Centre des monuments nationaux.

Château de Haroué Place du château, 54740 Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0785643711 https://www.chateau-haroue.fr/ Chef-d’œuvre du siècle des Lumières, le château de Haroué surnommé « le petit Chambord Lorrain » est situé dans une petite vallée au centre du village français de Haroué, dans le Saintois, au sud de Nancy.

Le château d’Haroué a été construit par Germain Boffrand entre 1720 et 1732 pour Marc de Beauvau-Craon, grand connétable de Lorraine. Boffrand intègre dans la nouvelle construction les éléments subsistants de l’ancienne forteresse de Bassompierre. Les grilles sont dues à Jean Lamour et la statuaire à Barthélémy Guibal. A l’arrière du château, parc à la française et vaste perspective paysagère. Parking en face du château.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Haroué et ses jardins.

© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux