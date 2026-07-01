Découverte de la Banque de France, Banque de France, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Chambéry
Informations pratiques
Découverte de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Banque de France Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
La Banque de France de Chambéry vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son bâtiment, ses missions avec notamment un atelier sur les billets, l’éducation financière et des échanges sur ses activités.
Banque de France 161 avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Bissy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://banque-france.fr [{« type »: « email », « value »: « savoie@banque-france.fr »}] La Banque de France de Chambéry vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses missions avec notamment un atelier sur les billets, l’éducation financière et des échanges sur ses activités.
La Banque de France de Chambéry vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son bâtiment, ses missions avec notamment un atelier sur les billets, l’éducation financière et des échanges sur ses…
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