Découverte de la base de loisirs

La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Balade à la Rincerie

À l’aide d’un livret dédié et de panneaux pédagogiques installés tout autour de l’étang, partez pour une véritable exploration de La Rincerie. Au fil du parcours, laissez-vous guider pour découvrir la richesse de la faune et de la flore locales oiseaux, insectes, plantes aquatiques et essences forestières n’auront plus de secrets pour vous. Une balade ludique et instructive, accessible à tous, pour comprendre et apprécier pleinement le patrimoine naturel exceptionnel de La Rincerie.

4 km aller-retour. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.

Inscription auprès de la Rincerie .

La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 17 52

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English :

A stroll through La Rincerie

L’événement Découverte de la base de loisirs La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT53