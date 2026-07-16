AGENDA · Meillant
Découverte de la bibliothèque, Bibliothèque Municipale de Meillant, Meillant
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Meillant · Meillant
Informations pratiques
Découverte de la bibliothèque Vendredi 2 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Meillant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Une invitation à explorer la bibliothèque, ses différents espaces et ses nombreuses ressources.
Bibliothèque Municipale de Meillant 6 place de la mairie MEILLANT Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248631159
Biblis en folie 2026
©Sabine VEAU