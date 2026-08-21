Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche, Four banal, Bournoncle-Saint-Pierre

Informations pratiques

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Vendredi 18 septembre, 19h00 Four banal Haute-Loire

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

balade commentée pour découverte du patrimoine de la faune et la flore. Rendez-vous à 15h00 au four banal pour le départ de la présentation

Four banal 43360 Bournoncle-Saint Pierre Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0637508435 »}]

balade commentée

©Agnes Lefevre