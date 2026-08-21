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AGENDA · Bournoncle-Saint-Pierre

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche, Four banal, Bournoncle-Saint-Pierre

vendredi 18 septembre 2026 · Four banal · Bournoncle-Saint-Pierre

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche, Four banal, Bournoncle-Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Four banal
Adresse
43360 Bournoncle-Saint Pierre
Ville
43360 Bournoncle-Saint-Pierre
Département
Haute-Loire
Tarif
30 personnes

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Vendredi 18 septembre, 19h00 Four banal Haute-Loire

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

balade commentée pour découverte du patrimoine de la faune et la flore. Rendez-vous à 15h00 au four banal pour le départ de la présentation

Four banal 43360 Bournoncle-Saint Pierre Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0637508435 »}]
balade commentée

©Agnes Lefevre