AGENDA · Bournoncle-Saint-Pierre
Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche, Four banal, Bournoncle-Saint-Pierre
vendredi 18 septembre 2026 · Four banal · Bournoncle-Saint-Pierre
Informations pratiques
Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Vendredi 18 septembre, 19h00 Four banal Haute-Loire
30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
balade commentée pour découverte du patrimoine de la faune et la flore. Rendez-vous à 15h00 au four banal pour le départ de la présentation
Four banal 43360 Bournoncle-Saint Pierre Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0637508435 »}]
balade commentée
©Agnes Lefevre