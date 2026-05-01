Découverte de la Biodiversité Église Saint-Martin Coussay-les-Bois
Découverte de la Biodiversité Église Saint-Martin Coussay-les-Bois vendredi 8 mai 2026.
Coussay-les-Bois
Découverte de la Biodiversité
Église Saint-Martin Rue de Clamart Coussay-les-Bois Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
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Église Saint-Martin Rue de Clamart Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 41 26 26
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English : Découverte de la Biodiversité
L’événement Découverte de la Biodiversité Coussay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne