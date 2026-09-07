Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans, Carrière d’Auris, Auris

Informations pratiques

Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans Samedi 19 septembre, 09h00 Carrière d’Auris Isère

Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxNr0wYYg46RuMT01sbQXFK1dp6dBT6YKjA0G16zyln8DFA/viewform?usp=dialog

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez le site et les métiers liés à l’exploitation d’une carrière, apprenez-en plus sur la valorisation et le recyclage des matériaux et montez à bord de nos engins. Nous vous attendons pour partager un moment convivial avec nos équipes au coeur de nos installations !

Carrière d’Auris Le Clapier, D, 38142 Auris Auris 38142 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 63 97 53 33 https://www.valormat-recyclage.fr/nos-implantations/auvergne-rhone-alpes/isere/plateforme-valormat-dauris

Découvrez le site et les métiers liés à l’exploitation d’une carrière, apprenez-en plus sur la valorisation et le recyclage des matériaux et montez à bord de nos engins. Nous vous attendons pour un !…

©NEXSTONE