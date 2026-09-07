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Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans, Carrière d’Auris, Auris

samedi 19 septembre 2026 · Carrière d'Auris · Auris

Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans, Carrière d’Auris, Auris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Carrière d'Auris
Adresse
Le Clapier, D, 38142 Auris
Ville
38142 Auris
Département
Isère
Tarif
Pour s'inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxNr0wYYg46RuMT01sbQXFK1dp6dBT6YKjA0G16zyln8DFA/viewform?usp=dialog

Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans Samedi 19 septembre, 09h00 Carrière d’Auris Isère

Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxNr0wYYg46RuMT01sbQXFK1dp6dBT6YKjA0G16zyln8DFA/viewform?usp=dialog

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez le site et les métiers liés à l’exploitation d’une carrière, apprenez-en plus sur la valorisation et le recyclage des matériaux et montez à bord de nos engins. Nous vous attendons pour partager un moment convivial avec nos équipes au coeur de nos installations !

Carrière d’Auris Le Clapier, D, 38142 Auris Auris 38142 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 63 97 53 33 https://www.valormat-recyclage.fr/nos-implantations/auvergne-rhone-alpes/isere/plateforme-valormat-dauris
Découvrez le site et les métiers liés à l’exploitation d’une carrière, apprenez-en plus sur la valorisation et le recyclage des matériaux et montez à bord de nos engins. Nous vous attendons pour un !…

©NEXSTONE